Morto a 79 anni, Guerrino Bini: era il signor Lordflex’s, imprenditore del riposo

SERRA DE’CONTI - Profondo lutto nell’intera comunità di Serra de’ Conti per la morte all’età di 79 anni di Guerrino Bini, imprenditore noto a livello nazionale per la creazione nel 1967 del marchio Lordflex’s, azienda locale produttrice di materassi e di sistemi riposo di qualità.

La Lordflex’s era nata da un’idea di Guerrino e di Elvo Orfei, ideatori di originali ed innovativi materassi e di articoli di riposo. Molto noto ed apprezzato il materasso gonfiabile. La produzione della Lordlfex’s, nell’ultimo decennio, si era orientata soprattutto verso il mercato russo acquisendo ampie fasce di mercato tanto che nello staff aziendale venne assunta una dipendente di origine russa in modo da tenere i contatti commerciali.

Nel 2020 la Lordflex’s , allo scopo di offrire benessere e salute mettendosi anche al servizio del Paese per contrastare l’emergenza Coronavirus, decise, compiendo rilevanti investimenti, di realizzare mascherine chirurgiche, centomila al giorno, con marchio CE e con tutte le certificazioni necessarie, ottenute dopo tante e complesse prove, anche tramite il Politecnico di Milano. Si trattò, affermò Guerrino, di «un piccolo capolavoro perché frutto di molteplici prove, ore e ore di lavoro e la passione di sempre. Un dispositivo nato grazie alla solidità, all’esperienza e alla professionalità maturate in oltre 50 anni di lavoro, e alla sensibilità che ci contraddistingue».

Sempre in piena pandemia, la Ditta Lordflex’s donò al Comune 1.000 mascherine. Guerrino nel corso degli ultimi anni è stato sempre molto attivo allo scopo di mantenere la propria Azienda ai massimi livelli. Sue creazioni sono state, fra le altre, i materassi waterform e i materassi in lattice. Dedicava tutto il proprio tempo all’Azienda mantenendo continui contatti con i fornitori e con i propri rappresentanti sparsi n po’ in tutto il mondo con i quali colloquiava sia in ufficio che al di fuori nel corso di pranzi di lavoro. La cerimonia religiosa si svolgerà alle ore 10 di martedì prossimo presso la Chiesa parrocchiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA