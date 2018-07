Il matrimonio poi il volo con la moto Sposo all’ospedale dopo il banchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SERRA DE’ CONTI - Lo sposo cade dalla moto e per lui il banchetto nuziale finisce in ospedale. È accaduto nel tardo pomeriggio di domenica nel parcheggio di un noto ristorante di Serra de’ Conti. Il 42enne, soccorso in codice rosso, è stato trasportato all’ospedale di Senigallia con un preoccupante trauma cranico commotivo. Grave ma non in pericolo di vita. A scegliere il locale per la cerimonia una coppia di Moie di Maiolati Spontini. Il giorno più bello della loro vita. Il coronamento di un sogno.Tutto perfetto almeno fino all’incidente nel finale dei festeggiamenti. Lo scambio delle fedi, le promesse nuziali poi la festa con parenti e amici. Un posto incantevole per concludere una giornata indimenticabile. Difficile scordarla. Gli sposi non potranno di sicuro avendo trascorso la serata, e forse anche la prima notte di nozze, in ospedale al pronto soccorso di Senigallia. È stato tenuto in osservazione lo sposo per il trauma cranico commotivo. Tutto fino a quel momento si era svolto come da programma. Cerimonia impeccabile.