Scontro tra due camion a Serra de' Conti: in gravi condizioni uno dei due conducenti

SERRA DE' CONTI - Paura a Serra de' Conti poco prima di mezzogiorno per uno scontro tra due camion. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco, immediati i soccorsi con la richiesta dell'intervento dell'ambulanza e con il trasporto di uno dei due conducenti all'ospedale di Torrette in codice rosso.

LEGGI ANCHE:

Serra de' Conti, scontro sulla Provinciale Tre persone ferite portare al pronto soccorso

Falciato e ucciso da un’auto: sbalzato sul cofano, ha sfondato il parabrezza

***

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA