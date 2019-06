Schianto e volo nel campo: il centauro e la moglie in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE’ CONTI - Violento scontro tra una moto e un’automobile, con un volo di parecchi metri in mezzo al campo per i due centauri dopo l’impatto. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, verso le 14.30, lungo l’Arceviese in località Osteria di Serra de’ Conti. Per soccorrere i due feriti, un uomo e una donna, che viaggiavano a bordo di una moto, lui alla guida e lei come passeggero, si sono alzate in volo contemporaneamente le due eliambulanze in servizio nella provincia di Ancona.Sono partite con un codice rosso, stabilito in base alla dinamica dell’incidente, visto il volo che i due hanno fatto dopo il violento impatto contro la macchina. Nulla di grave invece per il conducente del veicolo. I feriti sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette con fratture e traumi multipli. La prognosi è riservata per entrambi ma non sono in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Jesi che dovranno stabilire l’esatta dinamica dello scontro per individuare le responsabilità.