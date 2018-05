Perde il controllo dello scooter, vola a terra e batte la testa: grave 16enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE’ CONTI - Momenti di grande apprensione questo pomeriggio per un ragazzo di 16 anni che in sella al suo scooter, ha avuto un incidente. Il ragazzo, secondo una prima ricostruzione dei fatti da parte dei Carabinieri avrebbe fatto tutto da solo. E’ successo a Serra de’ Conti intorno alle 15,30. Il ragazzo viaggiava in sella al suo ciclomotore 50cc quando, improvvisamente, ne avrebbe perso il controllo, cadendo rovinosamente sull’asfalto e battendo la testa. Alla base del sinistro non ci sarebbero responsabilità di terzi, sembra che la caduta non sia stata la conseguenza dell’impatto dello scooter con altri mezzi in transito.Il giovanissimo centauro è stato soccorso da alcuni presenti, che hanno allertato il 118, preoccupati per le condizioni del giovane che lamentava dolori. Data la dinamica del sinistro e la minore età del ferito, dalla centrale operativa del 118 di Ancona si è ritenuto necessario far levare l’eliambulanza e inviarla a Serra de’ Conti per trasportare con urgenza il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice rosso cautelativo.