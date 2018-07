Suonano per distrarre poi rubano: serie di colpi cresce la paura tra i cittadini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SERRA DE’ CONTI - Prima suonano i campanelli per chiedere informazioni poi, aspettando il momento giusto, entrano in azione. Ladri organizzati nell’entroterra dove spesso sono stati messi in fuga dai residenti. In queste calde giornate di luglio vittima di un furto è stato anche un residente di Serra de’ Conti, a cui i topi di appartamento hanno rubato poco meno di 300 euro. Ha sporto denuncia ai carabinieri e sui social ha voluto condividere la sua esperienza perché venissero segnalati i vari episodi di persone o auto sospette. La famigerata Audi A3 grigia è passata anche da Serra de’ Conti dopo aver seminato il panico a Castelleone di Suasa.