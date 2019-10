Mercatino dell'usato sicuro la prima domenica di ogni mese: domani l'esordio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE' CONTI - Vuoi liberarti di oggetti che hai acquistato e magari mai usato? Oppure stai cercando delle vere occasioni? Ne hai l'opportunità. Ogni prima domenica del mese, a partire dalle ore 16:00, si terrà a Serra de' Conti presso l "Ex Frantoio", in piazza IV Novembre, il "Mercatino dell'usato sicuro".È un modo per mettere in circolo arredi, abbigliamento, accessori, libri, strumenti musicali, chincaglieria, elettronica, giocattoli e tanto altro. Un'area è dedicata ai bambini che, accompagnati dai genitori, possono esporre e proporre le loro cose. L'iniziativa rientra nel programma di attività proposte dall'Associazione TiVittori. I prossimi appuntamenti sono per domenica 6 ottobre, 3 novembre e 1 dicembre. Per informazioni contattare Elisa al 340.6669867 - Laura al 331.1062570.