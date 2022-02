Il furgone impazzito esce di strada e si schianta contro un albero: il conducente muore sul colpo

SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti, dove un uomo è morto in un incidente avvenuto in via Fornace. La vittima avrebbe perso il controllo del camionicno su cui stava viaggiando: il mezzo è uscito di strada e si è schiantato violentemente contro un albero. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno liberato l'uomo dalla lamiere, ma i soccorritorri non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 14:42

