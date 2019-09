Scontro sulla Provinciale Tre persone ferite portare al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE' CONTI - Incidente all'ora di pranzo lungo la Provinciale360, a Serra de' Conti. Per cause in fase di ricostruzione, alle 13.30 due autovetture si sono scontrate. A bordo tre persone che sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro e rimosso le vetture dopo i rilievi dei carabinieri.