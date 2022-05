Esce fumo dal motore, il conducente riesce ad accostare appena in tempo: il furgone distrutto dalle fiamme

SERRA DE' CONTI – Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un furgone andato in fiamme mentre transitava nella zona industriale. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare l’incendio: illeso l’autista del mezzo che ha avuto la prontezza di riflessi di accostare sul ciglio della strada e uscire in tempo. La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e poi ha messo in sicurezza il furgone, andato distrutto.

