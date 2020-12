Gli imprenditori in lacrime per la scomparsa di Giacinto Romagnoli: oggi l'ultimo saluto

SERRA DE’ CONTI - Il mondo imprenditoriale serrano è in lutto per la morte a 76 anni di Giacinto Romagnoli, fondatore nel 1968 insieme a Giovanni Sebastianelli dello Stringhificio Serrano e personaggio molto noto ed apprezzato per le sue spiccate doti morali e per il carattere cordiale.

La realtà produttiva di Serra de’ Conti certamente ha avuto e tutt’ora ha nello Stringhificio Serrano uno dei suoi punti di riferimento. L’azienda è sorta da un’intuizione del suo attuale presidente Giacinto Romagnoli e del socio Giovanni quale logica conseguenza della nascita di numerosi calzaturifici a livello locale e della crescita del settore calzaturiero in generale.

Lo Stringhificio, nato in un piccolo laboratorio in frazione Osteria, con il passare degli anni ha potenziato la propria struttura operativa trasferendosi in un ampio e funzionale opificio in via Merloni 46. Giacinto era anche un appassionato ed un estimatore della cucina marchigiana ed aveva fondato oltre venti anni orsono il Club “ Pazza Idea “ ed in qualità di presidente ogni venerdì sera organizzava degli incontri conviviali presso vari ristoranti della provincia di Ancona. La cerimonia religiosa si svolgerà oggi presso la Chiesa parrocchiale alle ore 16 .

