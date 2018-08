Finta doppia bolletta E così scatta la truffa on line

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE’ CONTI - Il tentativi di truffe arriva on line. In questi giorni alcuni cittadini di Serra de’ Conti hanno segnalato di avere ricevuto nella propria casella di posta elettronica una email di dubbia provenienza da parte di un fantomatico operatore della Tim. «Abbiamo notato che hai pagato la bolletta nello stesso tempo due volte - si legge in quella email - per un importo di 37 euro». Il passaggio successivo: per confermare il rimborso occorreva cliccare sul link indicato. Il tentativo di truffa sta nel fatto che i cittadini contattati hanno la domiciliazione bancaria delle bollette Tim e sul loro conto non risulta pagata per due volte consecutive la stessa bolletta.Nell’ipotesi che gli ignari destinatari della email avessero cliccato sul link avrebbero visto il loro computer bloccarsi e per rimuovere il blocco avrebbero dovuto pagare centinaia di euro al truffatore di turno.Tentativi di truffa simili sono avvenuti anche in vari comuni limitrofi. Si spera che la Polizia Postale intervenga al più presto per evitare il ripetersi di simili situazioni.