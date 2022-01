Un positivo nello staff mentre i contagi aumentano. E il ristorante chiude per virus

SERRA DE’ CONTI - Un’altra attività commerciale chiude, seppure temporaneamente, a causa del Covid. Dopo il negozio di Alimentari “La Bottega dei Sapori”, ora riaperto dopo due settimane di chiusura a causa della positività della titolare, è ora la volta del ristorante-bar-pasticceria “Mordi & Fuggi “ di via S.Memè, in frazione Osteria. Il locale , molto apprezzato e frequentato anche da persone provenienti dai comuni vicini, aveva chiuso per ferie dal 1° al 6 gennaio.

Ora i titolari, e fra questi il giovane e talentuoso chef Riccardo Bucci, hanno postato su Facebook il messaggio: « Comunichiamo che, a seguito di un caso di positività all’interno dello staff, il “ Mordi & Fuggi “ non riaprirà venerdì 7 gennaio (ieri, ndr). Al fine di garantire la nostra e vostra sicurezza il “Mordi & Fuggi “ tornerà operativo lunedì 10 gennaio». Una chiusura che giunge in un momento in cui a Serra de’ Conti il numero delle persone contagiate dal Covid è notevolmente aumentato giungendo a 50, mentre quelle in quarantena o in isolamento sono 12.

Il dato relativo al numero dei positivi non è stato mai così alto e desta non poche preoccupazioni anche da parte del sindaco Letizia Perticaroli. «È certamente una negativa notizia – afferma Perticaroli -,anche in considerazione del fatto che il ristorante è un importante ed utile punto di riferimento per decine di operai anche provenienti da altri comuni. Inoltre consegna pasti caldi a diverse aziende. L’augurio è che la persona che è risultata contagiata guarisca il prima possibile e che, fatti gli opportuni accertamenti sanitari, ritorni a lavorare». Aggiunge il sindaco: «Il mio auspicio è che il ristorante possa riaprire il 10 gennaio con tutto il personale opportunamente monitorato e immune da eventuali contagi da Covid a garanzia della loro salute e di quella della numerosa clientela che quotidianamente lo frequenta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA