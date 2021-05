Comunità in lacrime per Graziella: oggi pomeriggio l’addio alla negoziante Mencaroni

SERRA DE' CONTI - Serra de’ Conti in lutto per la morte a 67 anni di Graziella Mencaroni fondatrice e titolare del noto negozio di calzature ed accessori“ Center Shopping” e personaggio molto noto.

Graziella, oltre trenta anni fa, recependo le molte richieste dell’utenza e non solo locale e per il fatto che l’unico negozio di calzature di Serra de’ Conti aveva chiuso i battenti, aprì in via Santa Lucia un negozio di calzature che ben presto riscosse molti consensi per la squisita cordialità di Graziella verso la clientela. Nell’arco di pochi anni, il “ Center Shopping “ si trasferì nella più ampia e confortevole sede di via Oreste Merli dove Graziella, a volte coadiuvata dal figlio Andrea. I funerali si terranno oggi alle 16 nella Chiesa parrocchiale.

