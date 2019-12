Giada incoronata barista più brava d'Italia: «Ma non vi svelo il segreto del mio caffè»

SERRA DE’ CONTI - Per bere il caffè più buono d’Italia bisogna andare a La Tana della Volpe di Serra de’ Conti e chiedere di Giada Moranti. E’ lei la barista più brava del Belpaese. A decretarlo è stata la giuria del concorso indetto dalla Filicori Zecchini, per il centenario dalla fondazione della nota azienda di caffè bolognese. La 29enne originaria di Sassoferrato, residente da nove anni a Serra de’ Conti, ha superato la selezione, poi le semifinali nella tappa di Rimini ed infine la finale di Bologna che si è svolta al Symbio.



Giada ha vinto inoltre un viaggio in Brasile alla scoperta della piantagione di caffè da cui proviene la materia prima utilizzata per le miscele della Filicori Zecchini. «Sono sempre stata affascinata da questo lavoro – racconta Giada Moranti -, ho iniziato a lavorare come cameriera poi sono diventata barista ed è stato subito amore». Ma come si diventa la barista più brava d’Italia? «Ho osservato come lavoravano gli altri – spiega – poi ho seguito dei corsi e anche internet mi ha aiutato. Il segreto del buon caffè? E’ un segreto e deve rimanere tale». Accanto a lei il suo primo fan: il figlio. «Questo premio lo dedico a lui – prosegue Giada Moranti – è stato sempre con me a sperimentare, ridere e preoccuparsi per la gara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA