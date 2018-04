Autista sfascia le antiche mura: è stato incastrato dalle spycam. Le sanzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRA DE’ CONTI - Il Comune si è dotato dall’estate 2017 di un moderno impianto di videosorveglianza che già sta dando i primi positivi risultati. «Un esempio tangibile - spiega il sindaco Arduino Tassi - lo si è visto alcuni mesi fa quando un mezzo pesante ha danneggiato una parte delle mura presso la Porta della Croce, uno degli ingressi monumentali al centro storico. La polizia municipale, attraverso le telecamere, ha individuato la targa del mezzo dileguatosi dopo l’incidente senza fare alcuna segnalazione. Avviate le procedure di legge per il risarcimento, abbiamo appena ottenuto l’indennizzo da parte della Compagnia assicuratrice. I furbi sono avvertiti, ma anche i ladri e gli autori di sciocchi atti di vandalismo».Di più. Tassi aggiunge: «La struttura tecnologica allestita, modulare ed espandibile, di cui è in corso la procedura autorizzativa, controlla gli snodi principali della viabilità ed è in programma, anche su suggerimento dei tecnici preposti, la sua estensione ad altri punti sensibili e luoghi di aggregazione. Peraltro, gli uffici stanno già lavorando al potenziamento dell’impianto, come già anticipato in Consiglio comunale, anche con l’obiettivo di accedere ai contributi del Ministero dell’Interno».