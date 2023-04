SERRA DE’ CONTI - Stava andando a pagare la bolletta del gas all’ufficio postale l’anziana signora che ieri mattina è stata avvicinata da due persone che, con una scusa, le hanno rubato i soldi. E’ accaduto ieri mattina, verso le 9.30, a Serra de’ Conti in via Fonti poco distante dall’incrocio con via Aldo Moro. «Un uomo e una donna le hanno spruzzato qualcosa sul giubbotto – racconta il titolare di una bottega alimentari – e con la scusa di pulirla si sono avvicinati e l’hanno derubata».

Continua il racconto: «Si è accorta che le hanno infilato la mano nella borsa per prendere il portafoglio. Lei ha anche gridato, si è resa conto subito». L’anziana poi si è messa a piangere. Le sue urla hanno richiamato l’attenzione di diverse persone, tra cui il negoziante. Hanno cercato di consolarla mentre piangeva, disperata.

Non ha saputo dire di preciso quanti soldi ci fossero nel borsellino rubato ma ha detto che stava andando a pagare la bolletta del gas in Posta quando l’hanno fermata. C’erano alcune centinaia di euro. Stando alle informazioni prese da chi ha assistito alla scena, la coppia di ladri era di statura media ed è stata vista andare via con una macchina scura ma da lontano nessuno è riuscito a scorgere marca e modello. I due malfattori avevano un accento straniero secondo la vittima, sotto choc per l’accaduto. I presenti le hanno poi consigliato di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia.

L'accaduto raccontato sui social



Il negoziante, un’ora più tardi, ha diramato l’accaduto sui social per mettere in guardia quante più personale possibili di questa nuova tecnica perché, purtroppo, c’è da aspettarsi che verrà utilizzata anche in altre città. Non essendo la solita scusa potrebbe trarre in inganno. Una macchina scura, sospetta, è stata notata ieri anche a Corinaldo. Era di grossa cilindrata.

A bordo c’era un uomo che fermava la gente proponendo un contratto, a suo dire conveniente, per il pagamento delle bollette chiedendo di firmare un modulo di adesione. Nessuno sembra avergli dato credibilità, nutrendo il dubbio che volesse compiere un raggiro.