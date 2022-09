Furgone pieno di mobili vecchi e ferro: non avevano autorizzazione, denunciati in tre

SENIGALLIA - In questi giorni personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Senigallia ha denunciato tre cittadini stranieri che raccoglievano abusivamente rifiuti. I tre, due uomini e una donna, sono stati controllati a bordo di un furgone mentre giravano per le vie del centro. Sul furgone avevano caricato numerosi rifiuti di vario tipo (mobilio, ferro e altri oggetti) raccolto in giro, approfittando anche delle attività di sistemazione di case e cantine alluvionate. Non avevano alcuna autorizzazione per il ritiro dei rifiuti e non hanno saputo giustificare la loro presenza, considerato che sono tutti residenti in provincia di Macerata. Sono stati denunciati per gestione di rifiuti non autorizzata è il furgone è stato sequestrato.