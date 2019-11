Maxi sequestro di caviale siberiano importato. Nei guai il responsabile dell'ingrosso di prodotti alimentari

Ultimo aggiornamento: 15:35

OSIMO - Nei giorni scorsi idel Cites di Ancona hanno342 confezioni didi storione siberiano, importato dalla Lettonia e prodotto in Polonia. Il provvedimento durante un controllo eseguito in un. Il controllo era scattato su segnalazione del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le 342 confezioni, per un peso netto complessivo di 5,18 chilogrammi, riportavano un’etichetta non conforme alla normativa Cites, in quanto sprovviste della sigla dei paesi di origine e confezionamento del prodotto, la quale non garantiva la necessaria tracciabilità dei prodotti. Il valore del prodotto sequestrato, destinato ad essere commercializzato in tutta Italia in prossimità delle festività natalizie, ammonta a circa 8.000 euro. Denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona, il responsabile legale dell’azienda, per il reato di importazione e detenzione ai fini commerciali di alimenti senza la regolare documentazione. Il sequestro delle confezioni è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Ancona. I controlli rientrano in una operazione che mira ad effettuare verifiche in occasione delle festività natalizie negli esercizi commerciali di vendita alimentari al dettaglio e all’ingrosso, relativamente alla vendita di specie protette come sono caviale anguilla.