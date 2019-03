La Guardia di Finanza â€‹sequestra 270 kg di bombetti e lumaconi di mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCNa - ANella mattinata odierna militari della Guardia Costiera di Ancona hanno provveduto al sequestro di circa 270 Kg di prodotto ittico, cosiddetti “bombetti e lumaconi di mare”, detenuti e trasportati da soggetto di origine extracomunitaria per la successiva vendita, presumibilmente rivolta a mercati paralleli esterni all’ambito regionale, nonché all'elevazione di una sanzione amministrativa per un totale di 3.500 euro.Il prodotto ittico in parola, è stato rinvenuto privo di etichettatura e di documentazione commerciale che ne attestassero la rintracciabilità, nonché di apposito bollo sanitario previsto da normativa vigente in materia di molluschi bivalvi.Attesa la mancanza di indicazioni relative alla provenienza nonché delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela del consumatore (a garanzia della salute umana e della sicurezza alimentare), è stato, poiché vivo, tempestivamente rigettato in mare dai militari operanti mediante un dipendente mezzo navale.Il risultato odierno conseguito dal personale della Guardia Costiera anconetana è frutto di una costante attività investigativa volta a debellare il commercio illegale di prodotto ittico da parte di veri e propri mercati paralleli irregolari, nonché ad assicurare il rispetto delle norme in materia di rintracciabilità garantendo, al contempo, la salvaguardia della salute pubblica.