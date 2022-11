Ancona, senza corrente per 4 ore e mezza in 10 giorni. L'appello del supermercato Coal ad e-distribuzione: «Ancora un mancato incasso: cambiate orario»

ANCONA - Piazzale Loreto senza corrente elettrica dalle 8.30 alle 13 per la seconda volta nel giro di 10 giorni. Se per i cittadini residenti può essere un disagio rilevante, sia per la durante che per il periodo invernale (buio e freddo), per un supermercato la situazione può diventare devastante. È accaduto e accadrà al supermercato Coal di piazzale Loreto 20. L'operatore è e-distribuzione, unità territoriale Ancona.

La segnalazione

«Volevo segnalare questa problematica molto importante - spiega il titolare Daniele Bargellini -, che mette ancora di più in difficoltà la mia e quella di altre attività in questo periodo buio del nostro paese colpito da tante problematiche su tutte il caro bollette. Mercoledì 30 novembre avremmo una interruzione dell'energia elettrica a causa di lavori di manutenzione, niente di strano direte ma siccome è la seconda volta in 10 giorni e sempre dalle 8.30 alle 13 questo non ci permette di svolgere il nostro lavoro quindi sono ulteriori mancati incassi in questo periodo di difficoltà. Spero in un vostro interessamento per aiutarci a trovare soluzioni che potrebbero essere varie: dal cambio giorno o orari».

Le vie e i civici

Le vie interessate dal blackout di 4 ore e mezza, con una trentina di numeri civici, sono: via Jesi n . 4, 13, 27, 33, da 39 a 47, 51, da 55 a 57, da 57B a 59. Via Cristoforo Colombo n. 58, via Scrima da n. 27 a 29 e via Senigallia 14 e 23