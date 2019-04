Senza biglietto non vogliono scendere dal treno denunciati 2 giovani romeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Nel corso della mattinata di ieri i Carabinieri stazione di Loreto mentre si trovavano ad ispezionare i locali delle sale d’attesa e le pertinenze della locale stazione ferroviaria, venivano interessati dal personale delle Ferrovie Italiane, in quanto a bordo del treno 6997 Ancona- Ascoli Piceno, in atto fermo presso quello scalo, aveva sorpreso due cittadini stranieri sprovvisti del biglietto, che rifiutavano di scendere nonostante l’espressa richiesta del capotreno.I militari salivano a bordo del treno ed identificati i due cittadini romeni, di anni 21 e 30, entrambi senza fissa dimora sul territorio nazionale, nullafacenti e pregiudicati, li accompagnavano presso la Stazione Carabinieri di Loreto, per eseguire le prescritte procedure di identificazione. Gli stessi venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di interruzione di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità in quanto la loro condotta aveva provocato un considerevole ritardo alla ripartenza del convoglio.