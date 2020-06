Senigallia, sorpresi dai carabinieri a chiacchierare a distanza ravvicinata. Otto giovani multati per assembramento

SENIGALLIA - Otto giovani, tra cui due minorenni, sono stati sanzionati dai carabinieri per assembramento. Sono le prime multe di questo tipo in città. Venerdì i militari, nei consueti controlli per le vie della città, hanno notato un gruppetto di giovani molto vicini tra loro che chiacchieravano nei pressi dei giardini Morandi, dietro la stazione ferroviaria. I carabinieri li hanno quindi identificati per poi provvedere ad elevare le sanzioni per assembramento. Degli otto giovani, due erano minorenni e le multe dovranno quindi essere pagate dai genitori. Il problema degli assembramenti è emerso con il passaggio dalla fase 1 alla 2. Il sindaco aveva rilevato il comportamento scorretto dei giovani, che si davano appuntamento nei parchi pur dovendo rispettare il distanziamento sociale. Cosa che non facevano. Inizialmente ha voluto che venissero meglio informati e redarguiti, nel caso in cui magari non avessero appreso bene il provvedimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA