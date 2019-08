Paura alla stazione: grossi pezzi di intonaco cadono dal soffitto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Paura alla stazione ferroviaria venerdì sera, dove alcuni pezzi di intonaco si sono staccati cadendo tra due panchine. Il soffitto, interessato dal cedimento, si trova in una zona di passaggio. Numerosi gli utenti che si recano verso le scalette del sottopasso per raggiungere il secondo binario. Molti di più i passanti che vogliono raggiungere il mare passando sempre in quel sottopasso. Molti ci transitano anche per andare al primo binario se non vogliono passare dall’interno della stazione.Mentre continua a piovere nell’ufficio dei taxi, a causa di una grave infiltrazione nel soffitto, che fa parte della stessa porzione di edificio, la chiazza di umidità dove transitano i pedoni e diventata sempre più grande. Ha iniziato a gonfiarsi, creparsi per poi staccarsi. Qualche pezzo è caduto venerdì sera. «Abbiamo già interessato Rfi - assicura il sindaco Maurizio Mangialardi -, chiedendo di intervenire con urgenza con un sopralluogo per verificare la situazione».