Nuovo punto vendita Md Domani mattina il taglio del nastro a Senigallia

SENIGALLIA - Una grande festa e il tradizionale taglio del nastro da parte del sindaco Maurizio Mangialardi, così domani alle 8 si inaugura a Senigallia il nuovissimo punto vendita di MD.Una tappa molto importante per il Gruppo, leader nella distribuzione discount: lo store che apre le porte in via Giordano Bruno 54 è infatti la quinta insegna MD che si accende nelle Marche, per quest’azienda che conta oltre 725 punti vendita in tutta Italia vantando un fatturato 2017 di 2,3 miliardi di euro.Una inaugurazione che oltretutto arriva nel periodo ottimale per una città molto amata dal turismo estivo e sempre ricca di manifestazioni e cultura. Il punto vendita offre ottime opportunità per la spesa sia per chi risiede nel centro storico, sia per chi arriva da fuori città: è infatti collocato proprio sull’asse mediano della città, appena prima del raccordo che immette sull’A 14 Adriatica.Il nuovo store MD, ha una superficie di oltre 1.100 mq e fornirà lavoro a ben 21 dipendenti ambosessi tra i 25 e i 29 anni, tutti del territorio. Entreranno a far parte di un’azienda nazionale: il Gruppo MD che occupa oltre 6.500 dipendenti, da un’indagine realizzata in esclusiva dalla società tedesca indipendente Statista per il settimanale Panorama, è stato inserito tra le aziende dove si lavora meglio in Italia e al primo posto tra le aziende della grande distribuzione alimentare.All’ingresso i clienti sono accolti da un ambiente luminoso con 6 casse e 6 corsie di vendita. Subito troviamo il repartoortofrutta a libero servizio – il fiore all’occhiello di MD - offre frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica insieme alle oltre 2.000 referenze a marchio privato presenti sul punto vendita tra cui linee di prodotti salutistici, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP.Sul perimetro sono collocati i reparti di gastronomia e macelleria e un laboratorio per il pane in doratura. Senza dimenticare l’area dedicata al “no food” con tanti articoli del “bazar”: elettrodomestici, casalinghi e articoli high-tech a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore.Lo store è aperto da lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8.00 alle 22.00. Ben 172 posti auto sono a disposizione della clientela.