Litigano a Natale durante il pranzo: picchia la sorella, lei va all’ospedale

SENIGALLIA - Picchia la sorella durante il pranzo di Natale e la donna finisce al pronto soccorso. È accaduto mercoledì intorno alle 13 in una casa popolare, dove è dovuta intervenire la polizia. Fratello e sorella, entrambi anziani, hanno iniziato a discutere per futili motivi fino a quando dalle parole sono passati ai fatti e ad avere la peggio è stata la donna. Per lei è stato necessario l’intervento di un’ambulanza che l’ha scortata al pronto soccorso. Sul posto è intervenuta la polizia per riportare la calma.



I due, che vivono insieme in alloggio concesso dal Comune, hanno iniziato a discutere durante il pranzo. I motivi precisi non sono stati in grado di spiegarli nemmeno agli agenti, che già altre volte in passato sono intervenuti per le liti che spesso degenerano in zuffe. La donna, finita al pronto soccorso con ferite non gravi, non ha voluto denunciare il fratello. Mentre la volante rientrava in Commissariato è arrivata la seconda chiamata per una lite. I vicini di casa avevano segnalato delle urla provenire da un’abitazione ma, arrivati sul posto, tutto era già rientrato nella normalità. Un terzo litigio è avvenuto nel pomeriggio di Natale in una frazione alle porte di Senigallia. La ex moglie contestava all’ex marito il fatto che si fosse portato a casa la nuova compagna. Non voleva che nell’abitazione, dove avrebbe dovuto portare i figli per far trascorrere del tempo con il padre, ci fosse anche quella donna che riteneva estranea alla loro famiglia e non voleva frequentasse i figli.



Una pretesa che ha scatenato un acceso diverbio. È stata la polizia a riportare la calma. Infine ieri mattina l’ennesima chiamata per una discussione accesa. Questa volta in una struttura dove sono alloggiate delle famiglie di extracomunitari. Due donne di origini africane hanno iniziato a litigare, poi hanno messo di mezzo i mariti. I vicini, allarmati per il fatto che potessero arrivare alle mani, hanno chiamato la polizia prontamente intervenuta. Tutto si è risolto senza conseguenze. Diverbi in aumento durante le festività, iniziate con l’intervento di un ispettore capo fuori servizio che sabato scorso aveva fermato un giovane che stava picchiando la fidanzata nei pressi della stazione ferroviaria. La reazione in quel caso era stata davvero imprevedibile, entrambi lo avevano insultato invitandolo a farsi gli affari suoi, anche la giovane vittime che, in quella circostanza, aveva difeso il suo fidanzato che la stava picchiando.



In spiaggia nella tarda mattinata di Natale un pitbull lasciato libero di scorrazzare ha aggredito un cane che il proprietario portava al guinzaglio, per fortuna senza conseguenze perché il padrone l’ha difeso mentre il cane sciolto ha raggiunto in fretta il suo proprietario che lo aveva richiamato, scappando con lui senza accertarsi dell’accaduto. La vittima si è sfogata sui social per descrivere un malcostume che spesso, troppo spesso, si verifica in spiaggia nei mesi invernali. Cani di grossa taglia lasciati liberi. Molte sono le segnalazioni al riguardo fatte alla polizia locale. © RIPRODUZIONE RISERVATA