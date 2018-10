Viaggia a zig zag con la patente già sospesa per alcol: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – Viaggia a zig zag con l’auto e quando è fermato si scopre che aveva già la patente sospesa per guida in stato di ebbrezza. I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato in stato di libertà un 55enne, di professione muratore, residente a Trecastelli, per guida sotto l’influenza dell’alcool.I militari del Nucleo Radiomobile, dietro segnalazione di un automobilista che poco prima era riuscito a schivare l’impatto con un’autovettura che procedeva a zig zag, alle 2:00, sono intervenuti sulla Strada Provinciale Corinaldese intercettando e bloccando una Citroen Berlingo che da Senigallia era diretta a Trecastelli. Il conducente alla guida del veicolo mostrava subito i sintomi dell’alterazione psicofisica da alcool inoltre, a richiesta dei Carabinieri, dichiarava di non essere in possesso della patente di guida per averla dimenticata. Sottoposto immediatamente ad accertamento alcolemico, l’uomo è risultato positivo con una tasso dell’ 1,56 gr/lt.Nel corso dei conseguenti accertamenti emergeva che il conducente aveva la patente sospesa di validità per sei mesi in ragione di un provvedimento notificato dal Prefetto di Ancona nell’aprile scorso, a motivo di un precedente controllo alla guida di autoveicolo in stato di ubriachezza. Pertanto l’automobilista è stato contravvenzionato ai sensi del codice della strada con la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi del veicolo, che è stato affidato alla depositeria giudiziale. Il 50enne è stato inoltre segnalato nuovamente alla Prefettura e rischia la revoca della patente.