Volpini si infortuna nella gara podistica: niente sforzi e adesso le stampelle

SENIGALLIA - E dopo le vicende legato all'impegno in Reggione, ecco l'infortunio in pista per il dottore Fabrizio Volpini. Ieri mattina il consigliere regionale ha partecipato ad una gara podistica ad Ancona riportando uno strappo muscolare alla coscia. E’ stato lui ad annunciarlo agli amici social, postando su Facebook la foto delle stampelle che per i prossimi giorni gli faranno compagnia non potendo fare sforzi. Molti i messaggi di pronta guarigione ricevuti dallo stimato medico impegnato in politica.