Volo negato al disabile: scuse e offerta di rimborso dalla compagnia

SENIGALLIA- La compagnia aerea Volotea si scusa per il disagio ed è pronta a rimborsare il biglietto a Michael Baioni Bechtol,«Lo scorso 8 giugno ad un passeggero in partenza con Volotea da Palermo per Ancona è stato comunicato che, per ragioni di sicurezza, le batterie al litio non sono ammesse a bordo – scrive la compagnia in una nota diramata ieri -, trasportava infatti una batteria da 500 volt in quanto parte integrante della sua sedia a rotelle. Le batterie al litio sono classificate a seconda del loro voltaggio e non devono superare i 300wh; quelle che eccedono questa soglia sono incluse nella lista degli oggetti pericolosi da Volotea e da altre compagnie, così come da regolamento dell’Autorità dell’Aviazione Civile. La sicurezza è la priorità principale di Volotea». La compagnia aerea spiega poi i pericoli.«Il maggior rischio è che possano prendere fuoco, in seguito a impatti, difetti di fabbricazione o ad un forte aumento della temperatura. Per questo motivo le batterie al litio ad alto voltaggio non possono essere trasportate né nella cabina né nella stiva degli aeromobili». Sta di fatto che all’aeroporto di Falconara non ci sono stati ostacoli all’imbarco.