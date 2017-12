Ladri si arrampicano sulla grondaia e rubano i gioielli: cresce la paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri in azione in via Pasubio dove è intervenuta una Volante del Commissariato per effettuare un sopralluogo. E’ il secondo intervento in questi giorni di festività per la polizia in città. I proprietari di casa, rientrati la sera hanno trovato una finestra aperta e all’interno tutto a soqquadro. Probabilmente i ladri si sono arrampicati da una grondaia come accaduto già in altre circostanze negli ultimi giorni. Ancora da quantificare con precisione il bottino. Trafugati gioielli per qualche centinaia di euro. L’altro sopralluogo la Volante lo aveva fatto la notte di Natale in centro storico, nel palazzo che si trova tra piazza Roma e Corso 2 Giugno. In quel caso però si era trattato di un tentato furto dal momento che tre malintenzionati sono stati visti forzare alcune porte, dopo essere riusciti ad aprire il portone del condominio. Sorpresi da un residente che rientrava a casa sono poi fuggiti in fretta.