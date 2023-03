SENIGALLIA Denunciata dalla polizia una donna ubriaca che ha importunato i clienti di un bar del centro, prendendosela anche con gli agenti nel frattempo intervenuti. E’ accaduto lunedì sera nei pressi di corso 2 Giugno. La protagonista, originaria dell’Est Europa ma da tempo residente in città, dopo aver tracannato un drink ha iniziato ad agitarsi fino a diventare ingestibile. E’ stato quindi necessario chiamare il numero unico d’emergenza 112.

L’intervento

Gli agenti del Commissariato di Senigallia, guidato dal vicequestore Agostino Maurizio Licari, sono subito intervenuti perché la donna stava molestando i clienti e creando situazioni di potenziale pericolo. Questa la segnalazione di chi ha chiamato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato che si muoveva con una certa difficoltà nell’area esterna al locale, importunando i clienti e insistendo con la barista, anche se non è chiaro se volesse altro alcol. Su questo aspetto gli agenti non hanno avuto conferme né dalla dipendente del locale né dai testimoni. Era in uno stato di ebbrezza piuttosto elevato, tant’è che parlava in modo incomprensibile. Non si capiva cosa dicesse. Seppure con difficoltà, è riuscita comunque a fornire le sue generalità. I clienti del bar, intimoriti dal suo comportamento, hanno riferito di averla vista entrare e, dopo aver consumato una bevanda alcolica, ha iniziato a dare fastidio agli altri avventori del locale, aggredendo verbalmente anche con la barista. La straniera, incensurata, ha iniziato a provocare anche gli agenti pronunciando frasi offensive e insultandoli davanti a tutti. I poliziotti hanno cercato di placarla, per evitare situazioni di pericolo per le altre persone, ma lei ha insistito con le offese spingendoli per allontanarli. Dopo diversi tentativi, gli agenti sono riusciti a portarla via dal locale e, con il passar del tempo, si è calmata. Considerata, comunque, la resistenza opposta agli agenti nel corso dell’intervento e le prolungate condotte offensive, messe in atto dalla donna, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale mentre, in relazione al suo stato legato all’alterazione alcolica, i poliziotti le hanno contestato la prevista sanzione amministrativa. La città non è nuova a questi episodi perché ogni tanto si verificano. L’immediato intervento della polizia però ha sempre garantito la sicurezza di tutti, come nel caso di lunedì sera, trovando il modo di allontanare con le dovute cautele chi reca fastidio mettendo al primo posto l’incolumità di tutti. La risposta al problema è sempre immediata da parte del Commissariato.