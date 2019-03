«Ti voglio aiutare» ma la cugina truffa i familiari con il bluff del lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - «Visto che loro hanno aiutato me, io voglio aiutare te». Sembrava onesta quando si è fatta avanti per offrirgli un lavoro. Lui ci ha creduto: in fondo, quella donna, benestante e all’apparenza magnanime, era una cugina di secondo grado. E poi lui veniva da una separazione, aveva due bimbi da mantenere, era disoccupato e non poteva vivere continuando a dare una mano nella lavanderia della madre. Così ha accettato la proposta: rilevare quote della società di import-export e mettersi in proprio. In cambio, doveva versare 14mila euro, che non aveva a disposizione.Ha chiesto aiuto alla compagna e alla madre di lei. Soldi cash, consegnati in più soluzioni. Poi si sono volatilizzati: il suo ingresso in società non è mai stato formalizzato e del lavoro, nemmeno l’ombra.