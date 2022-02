Vivere Verde, tornano a casa e i ladri dopo aver sentito rumori sospetti si danno alla fuga

SENIGALLIA - Tornano a casa e sorprendono i ladri che, sentiti i rumori, si sono dati alla fuga. E’ accaduto sabato sera al Vivere Verde, quartiere residenziale dove si sono verificati diversi episodi, soprattutto falliti però. Proprio come in questo caso avvenuto verso le 20.30.

Non hanno preso nulla di valore. Solo un borsone che forse volevano riempire di refurtiva ma non hanno fatto in tempo. «I ladri per fortuna sono stati sorpresi dal nostro ritorno – spiega la proprietaria che ieri ha voluto informare con un post su Facebook - mentre avevano appena iniziato la loro perlustrazione, aprendo tutti i cassetti dei mobili. Hanno dovuto interrompere il lavoro appropriandosi di un grosso borsone, dove forse pensavano di riporre la refurtiva, e scappando da dove erano venuti, la terrazza al primo piano». Per entrare si erano arrampicati sul balcone per poi forzare la finestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA