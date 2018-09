La vittima dello stalker uxoricida: «Quella pena non è abbastanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA La vittima di stalking di Jurgen Mazzoni impugna il verdetto che ha condannato il senigalliese e ricorre in appello. L’obiettivo è quello di ottenere una pena maggiore per il suo aguzzino, per cui il giudice aveva stabilito lo scorso maggio tre anni e sei mesi di reclusione.Uno sconto notevole rispetto ai sei anni chiesti dal pm Ruggiero Dicuonzo per l’uxoricida di 42 anni già condannato nel 2002 per aver ucciso la moglie Federica Gambardella. Il ricorso è stato depositato negli uffici del tribunale dagli avvocati Ruggero Tomasi e Mary Basconi che assistono le parti civili costituite in primo grado. Erano sia la studentessa di 24 anni diventata l’ossessione amorosa di Mazzoni che i suoi genitori. Il giudice Elisa Matricardi aveva assicurato alla ragazza un risarcimento danni del valore di 30 mila euro, mentre ai suoi familiari di 20 (10 mila ciascuno). Nonostante la condanna, i legali hanno impugnato la sentenza, contestando un punto: l’equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti.