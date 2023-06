SENIGALLIA - «Per quasi 10 anni mi ha maltrattata e picchiata anche davanti ai bambini, dandomi della drogata. Diceva che ero una prostituta come mia madre e una pazza come mio padre, una borderline». La giovane mamma è scoppiata in lacrime ieri nel tribunale di Ancona, quando il giudice Carlo Cimini, presidente del collegio, e il pm Paolo Gubinelli le hanno domandato perché non si fosse mai ribellata prima.

«Ero innamorata - ha risposto -. Sognavo una famiglia normale, quella che non ho mai avuto».

La testimonianza

Per maltrattamenti aggravati è finito a processo il suo ex 40enne, padre di uno dei due bambini della donna e di professione educatore di minori. Si conoscevano da ragazzini, poi è nato un amore che sarebbe finito nel peggiore dei modi, frutto di continue vessazioni psicologiche ai danni della 35enne (assistita dall’avv. Marcellino Marcellini), frasi ingiuriose per mortificarla, controlli pressanti sulle sue abitudini di vita (le avrebbe impedito di frequentare amici a lui non graditi), ma anche calci, pugni e schiaffi, benché la presunta vittima non avrebbe fatto ricorso alle cure mediche per evitare di inasprire i conflitti familiari. Solo nel 2021 ha deciso di denunciare l’ex. «L’ho fatto per rivincita. Mi ha trattata come se fossi letame, ma dal letame nascono i fiori - ha detto in aula, citando De Andrè -. Volevo che qualcuno mi ascoltasse, sono stanca di passare da bugiarda, da tossica, da personaccia». Non senza difficoltà per una testimonianza densa di pathos, la giovane mamma ha ripercorso i 10 anni di convivenza tra alti e bassi, culminati con un morso rifilato alla guancia dell’ex «perché avevo scoperto che mi tradiva» e con un tentativo di suicidio nel novembre 2021 «perché avevo paura che dopo quell’episodio mi avrebbero tolto i bambini». In aula è stata sentita anche la madre della 35enne. «Mi ha sempre tenuto nascosto tutto per paura - ha riferito - ma una volta mi sono insospettita quando ho sentito mio nipote litigare con la mamma e dirle: “Non farmi arrabbiare sennò ti do un cazzotto come fa papà”. A distanza di tempo ho ricollegato tutto e ho capito». L’imputato, difeso dall’avv. Corrado Canafoglia, respinge ogni accusa, sostenendo di non aver mai alzato le mani contro la ex, facendo leva sulla scarsa attendibilità della donna per via delle droghe che in passato ha assunto e delle sue fragilità psicologiche. Il processo è stato rinviato al prossimo 8 novembre.