Violento schianto tra auto â€‹sul lungomare: in due finiscono all'ospedale

SENIGALLIA – Violento schianto sul lungomare: due persone all’ospedale.L’incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente due auto sul lungomare. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato le due persone ferite, un uomo e una donna, poi portate dal 118 al pronto soccorso.