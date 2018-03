Violata la cassaforte alla Marchetti: ladri in fuga con soldi e computer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri alle medie Marchetti dove hanno forzato una piccola cassaforte asportando 150 euro e rubato diverso materiale ancora da quantificare, tra computer portatili e stampanti. Ieri mattina il personale si è accorto di quanto accaduto e ha subito chiamato la polizia che sul posto ha inviato una volante. Gli studenti, che nel frattempo stavano arrivando a scuola, hanno atteso in palestra. La polizia scientifica ha infatti effettuato un sopralluogo per rilevare eventuali impronte ed elementi utili alle indagini. Una volta terminato, le lezioni sono potute iniziare.«Abbiamo subito un furto – spiega la preside Patrizia D’Ambrosio – si tratta di diverso materiale che ancora non abbiamo saputo quantificare con esattezza. L’attività didattica non è stata sospesa, è iniziata appena terminato il sopralluogo». Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri si sono introdotti nel locale della biblioteca rompendo una finestra su retro. Transitando in via dei Gerani alle Saline nessuno si sarebbe potuto accorgere quindi. Hanno poi girato in diverse aule rompendo anche qualche porta. In una hanno trovato una piccola cassaforte che hanno forzato con qualcosa di appuntito, forse un piede di porco. È la ricostruzione fatta dalla polizia dopo la verifica di ieri mattina. All’interno è stata stimata la somma di 150 euro come fondo cassa della scuola. La notte prima era accaduto invece in via Cupetta. I ladri erano entrati alla primaria Aldo Moro e alla materna Giardino del sole. Ieri la preside non ha sporto denuncia ai carabinieri, intervenuti per un sopralluogo, ma aveva già stimato il furto di tre computer.Episodio singolare, sui cui stanno indagando i militari, il fatto che la materna fosse dotata di un sistema antintrusione che è rimasto attivo tutta la notte ma senza scattare alla vista degli intrusi. La stessa notte un ladro, ripreso dalle telecamere del seminario di via Cellini, si è introdotto nel locale del custode per scardinare i distributori automatici e rubare pochi spiccioli. Sul posto si è recata la polizia che ha acquisito i filmati delle telecamere. Potrebbe essere lo stesso che fa parte della banda delle scuole. Accertamenti sono in corso.