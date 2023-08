Villa Torlonia a Senigallia, l'appello dell'Archeoclub: «Non deve essere abbattuta, ospitò Luciano Bonaparte»

SENIGALLIA Anche l'Archeoclub nazionale lancia un appello contro l'abbattimento di Villa Torlonia, ormai imminente, per fare spazio ad un complesso residenziale. Il presidente Rosario Anastasio scrive: «L'Archeoclub d’Italia si oppone all’abbattimento di Villa Torlonia: ha un valore inestimabile, costruita per essere abitata da Luciano Bonaparte (fratello di Napoleone, ndr). Dobbiamo sempre tutelare il patrimonio culturale e darlo alla città. Per questo motivo aderiamo alla petizione contro l’abbattimento diu Villa Torlonia a Senigallia. Anche a livello nazionale appoggiamo la campagna della sede locale di Senigallia».

La petizione, a cui fa riferimento il presidente Anastasio è stata lanciata nei giorni scorsi dai cittadini e nel giro di pochi giorni, “Opponetevi alla distruzione di Villa Torlonia!”, ha raccolto centinaia di firme, accompagnata da una lettera aperta inviata a sindaco e vicesindaco.



Villa Torlonia, che nel periodo più recente ha ospitato un convento di suore, deve il suo nome a Leopoldo Torlonia, il cui fratello Marino era consuocero del re Alfonso XIII di Spagna.

A ricordarlo sono gli esperti firmatari della nuova petizione Leonardo Badioli, Ettore Baldetti, Nino Bucci, Gabriela Osti Solazzi e Franco Porcelli. L’edificio aveva ospitato Luciano Bonaparte, fratello minore di Napoleone, e la moglie, la nobile francese Alexandrine de Bleschamp, morta di colera a Senigallia nel 1855, dove si era trasferita ormai malata per respirarne la benefica aria. Chiedono, vista la candidatura di Senigallia a Capitale italiana della cultura, «di prendere in esame la possibilità che la normativa concede al sindaco di annullare o sospendere, in autotutela, i titoli edilizi concessi sulla base di atti fallaci – scrivono - come potrebbe essere il parere della Soprintendenza».

La Soprintendenza non si è opposta alla demolizione perché l’edificio era stato gravemente danneggiato dal sisma del 1930 e i lavori successivi ne avevano compromesso la struttura originale. Propongono un compromesso: salvare almeno la parte centrale, destinandola a sede dirigenziale, convegnistica, di rappresentanza o museale.