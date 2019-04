Vicini allarmati dalla puzza: ​accumulatore seriale di rifiuti dentro casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un accumulatore seriale di rifiuti è stato scoperto dagli ispettori dell’Asur in via Sentino, poco distante dall’ospedale. Chiamati dai vicini di casa, che vedevano immondizia ovunque e sentivano un odore terribile provenire dall’abitazione, hanno fatto fatica ad entrare a casa di un 63enne. «Durante la visita ispettiva – così hanno descritto la scena - è stato accertato che nella corte esterna dell’abitazione era presente un rilevante accumulo di rifiuti di varia tipologia, tale da presentarsi come una discarica, vegetazione spontanea incolta e consistente presenza di guano di piccioni, che stazionano sul terrazzo dell’appartamento posto al primo piano». Già questo era sufficiente a creare un notevole disagio al vicinato. Il controllo è stato esteso anche al garage e infine alla casa, dove la situazione era la stessa. Il sindaco ha emesso un’ordinanza per la pulizia.