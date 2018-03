In via Santa Lucia la strada viene giù Carreggiata ristretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Franato un tratto di via Santa Lucia a Roncitelli dove il Comune ha provveduto a mettere dei segnali per informare gli automobilisti in transito del pericolo. La strada non è stata chiusa ma la carreggiata ristretta. Proprio nella frazione di Roncitelli, si trova una frana ormai storica, il cui intervento di messa in sicurezza è stato rimandato per carenza di fondi.