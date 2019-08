Il vento rompe una vetrata: ​Rotonda chiusa fino alla prossima settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Inagibile la Rotonda a mare, che resterà chiusa fino alla prossima settimana. Nessun danno di natura strutturale. La temporanea sospensione dell’agibilità è dovuta alla vetrata danneggiata dalla tromba d’aria di venerdì pomeriggio.Pur essendosi generata in mare aperto, i suoi effetti si sono avvertiti in maniera molto intensa in città. Le forti raffiche hanno infranto la grande vetrata staccando anche il telaio che la teneva ancorata alla struttura. Una dirompenza che mai prima d’ora, almeno negli ultimi decenni, aveva creato problemi alla Rotonda. Non si tratta di un vetro qualsiasi ma di una porta di emergenza e, non avendo trovato operai in grado di sostituirla in fretta: la Rotonda, senza una delle uscite di sicurezza, è rimasta chiusa.