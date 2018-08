Vendita abusiva di merci sull'arenile: sequestri e multa della polizia locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Questa mattina il personale della Polizia Locale di Senigallia ha svolto un'attività di controllo del lungomare di levante nel tratto dalla Rotonda al sottopasso di via Grosseto, volta a contrastare il fenomeno della vendita abusiva in spiaggia. Durante il controllo è stata accertata una violazione per vendita abusiva di merci sull'arenile demaniale con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista di 5.000 euro. Contestualmente si è proceduto al sequestro di un carretto per la vendita abusiva della merce e di 152 capi di abbigliamento, per un valore di 2.280,00 Euro. Inoltre sono stati recuperati 3 carretti adibiti alla vendita abusiva di merci in spiaggia; sono stati recuperati 2.920 prodotti vari, soprattutto capi di abbigliamento, abbandonati dai venditori abusivi che si sono dati alla fuga per un valore complessivo delle merci di circa 13.942 euro.