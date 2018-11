Tornano i vandali spaccatutto cabine sfondate in spiaggia rotti i finestrini di auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cinque cabine sfondate ai Bagni Marta sul lungomare Alighieri, specchietti delle auto in sosta divelti in via Zara, una bici smontata sul lungomare Marconi. Un altro sabato all’insegna dei vandali, tornati sulla riviera di levante dopo una serie di blitz a ponente. I primi ad accorgersi dei danni sono stati ieri mattina i proprietari delle auto in sosta in via Zara, parallela del lungomare Marconi poco distante dalla Rotonda. Un residente, trovando lo specchietto rotto, ha pensato che qualcuno gli fosse venuto addosso per poi andarsene senza lasciare un biglietto. Ha poi notato che anche la macchina parcheggiata davanti alla sua aveva lo specchietto rotto, un’altra più avanti pure. Insomma era evidente che qualcuno si fosse divertito a rompere gli specchietti. Non poteva essere stato un automobilista maldestro. C’è chi aspetterà infatti oggi per sporgere denuncia. Non ha invece voluto attendere, e ha chiamato subito i carabinieri, il bagnino Paolo Perini. Nel primo pomeriggio poco distante da via Zara, nel primo tratto del lungomare Alighieri, l’amara sorpresa l’ha fatta il titolare, insieme alla moglie, dei Bagni Marta. Ha trovato cinque cabine sfondate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare un sopralluogo.