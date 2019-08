In vacanza dopo 25 anni a caccia del fidanzatino di allora: «Cerco Marco»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Torna in vacanza a Senigallia dopo 25 anni e cerca il suo primo fidanzatino. “A.A.A. Marco cercasi” inizia così un appello di una turista sulla pagina Facebook “Sei di Senigallia se”.All’età di 4 o 5 anni - racconta - (anni 94/95) venni con mia mamma in vacanza qui e conobbi Marco, il mio primo fidanzatino, nipote dei proprietari dell’appartamento dove stavamo. Ricordo che da grande voleva fare il fiorista. Mi piacerebbe sapere che fine ha fatto Marco – prosegue -, vorrei ridere con lui di quando a 4 anni ci nascondevamo in spiaggia, sotto le barche, per riempirci di baci». La casa era sul lungomare Mameli tra Senigallia e Cesano.