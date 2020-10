Si è spento Tarcisio Torreggiani, la città in lutto per l'ex assessore e dirigente Asl figura di spicco della Dc

SENIGALLIA - Si è spento ad 81 anni l’ex assessore, dirigente dell’Asl e direttore dell’Apt Tarcisio Torreggiani. Un uomo che ha dato molto alla città ed i senigalliesi gli sono sempre stati riconoscenti per questo. Ha lavorato come dirigente presso Azienda sanitaria locale ed è stato l’ultimo direttore dell’Azienda turistica locale quando ancora si chiamava Apt, prima di diventare azienda di soggiorno



A livello politico si è impegnato con la Democrazia cristiana, di cui è stato segretario locale e provinciale. Ha ricoperto la carica di assessore alle Attività economiche negli anni Novanta, periodo in cui ha contribuito al rilancio della fiera. Fu grazie a lui che nel 1993 la prova cronometro del Giro d’Italia, con il campione Indurain, passò a Senigallia. Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a Marzocca, circondato dall’affetto della famiglia, sempre al sui fianco. Ieri è venuto a mancare nello stesso giorno in cui, venti anni prima, era morto il padre Michele. Il 28 ottobre Tarcisio Torreggiani avrebbe compiuto 82 anni. Lascia la moglie Elena, i figli Stefano (nostro collega al Corriere Adriatico), Laura e Marco. I funerali si terranno lunedì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Marzocca mentre la camera ardente sarà allestita stamattina presso la casa funeraria di Borgo Bicchia, in via dell’Artigianato. A dedicargli un ricordo è il nipote Roberto Paradisi. «Poco fa è salito in cielo Tarcisio Torreggiani – ha annunciato su Facebook ieri -. Nelle fila della Democrazia Cristiana per una vita, ha contribuito alla storia di questa città. E’ stato, tra le altre cose, assessore comunale ed è stato l’ultimo presidente della Azienda di promozione turistica. Fu lui a reinventare la fiera franca con una convincente rievocazione storica negli anni Novanta. Nelle cose che faceva metteva entusiasmo e, come non pochi, amava documentarsi e studiare. Con lui ho fatto discussioni epocali. Ho avuto scontri dialettici, divergenze di vedute, scambio di battute al vetriolo. Era mio zio. L’unico democristiano autentico che ho stimato e rispettato in vita mia e a cui ho voluto bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA