Senigallia, urla e fa fuggire i ladri che stavano entrano nel suo appartamento. Invalido pronto a difendersi con un coltello

Ultimo aggiornamento: 01:35

SENIGALLIA - Invalido sorprende iche tentano di entrare in casa e chiama la polizia, informandola di essere pronto a difendersi con un coltello. È accaduto nella notte tra sabato e domenica in via Piave. Immediato l’intervento della volante che ha scongiurato la reazione dell’inquilino di una casa popolare. I ladri non potevano immaginare che l’elegante condominio di via Piave avesse degli alloggi destinati alle famiglie bisognose.LEGGI ANCHE:L’uomo ha compreso che qualcuno stava cercando di entrare nella sua abitazione che si trova al primo piano, ha chiamato la polizia raccontando ciò che stava accadendo. L'arrivo della polizia è stato tempestivo ma i ladri erano già fuggiti perché l'uomo si è messo ad urlare. «Se qualcuno riuscirà ad entrare - ha commentato - mi difenderò. Il coltello dal comodino non lo tolgo».LEGGI ANCHE: