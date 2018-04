Uomo disteso a terra in stazione a metà pomeriggio: era ubriaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un uomo sdraiato a terra all’interno della stazione ferroviaria ha attirato l’attenzione dei passanti in pieno giorno martedì. C’era chi credeva stesse male, che fosse svenuto o avesse avuto un malore. Niente di tutto questo, per fortuna. Aveva solo bevuto molto e si era messo a dormire per terra, dopo essersi tolto le scarpe. A chi lo ha svegliato, per sincerarsi che stesse bene, ha risposto, faticando a mettere insieme una frase, che voleva solo dormire. L’uomo è stato segnalato ad una pattuglia della polizia locale ma non ha infastidito nessuno. Se n’è rimasto lì a terra a dormire, a pochi metri dai binari, fino a quando si è ripreso e se n’è andato. Non è la prima volta che accade però non erano ancora le 16. Un po’ presto per alzare il gomito.