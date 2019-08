Uno incassa, l'altro cede buste di cocaina: presi dentro il locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Uno cedeva la cocaina e l’altro incassava. Due pusher rumeni, residenti ad Ancona, sono stati denunciati dalla polizia che li ha sorpresi a spacciare all’interno di un locale da ballo di Cesano. I poliziotti, entrati nella discoteca di Cesano, hanno notato la presenza di un gruppo di giovani in un’area poco illuminata, dove altri ragazzi si avvicinavano per poi allontanarsi dopo poco.Ritenendo che potessero svolgersi delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno deciso di intervenire, bloccando i componenti il gruppo. Gli agenti, anche con l’efficace intervento del personale addetto alla sicurezza del locale, hanno effettuato una perquisizione a loro carico. C.E. di 19 anni era in possesso di alcuni involucri di sostanza stupefacente risultata cocaina, nascosta all’interno di un contenitore, mentre B.C di 20 anni 20 aveva un’importante cifra in denaro pari a circa 300 euro composta da banconote per lo più da 10 e 20 euro. I due giovani, gravitanti nel mondo dello spaccio in provincia di Ancona, sono stati condotti in Commissariato e denunciati per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.