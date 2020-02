Ultime pedalate in bici alla foce del Misa: l’isolotto verrà rimosso

SENIGALLIA - Ultime pedalate sull’isolotto alla foce del fiume Misa. Non solo la gente si avventura a piedi ma c’è chi ci arriva in sella alla bicicletta. A marzo, con l’avvio dei lavori, le pedalate estreme non si potranno più fare. L’isolotto infatti ha le settimane contate perché verrà rimosso e, con l’allungamento della banchina di levante, non dovrebbe più riformarsi. Nel frattempo è comunque vietato, perché pericoloso, raggiungere l’isolotto. La gente però spesso non resiste e si lascia guidare dalla curiosità.

