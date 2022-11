SENIGALLIA - Alcol e droga nella lunga notte di Halloween, sorvegliata speciale. Su disposizione del questore di Ancona e diretti dal Commissariato di Senigallia, sono stati effettuati nella serata di lunedì insieme ai carabinieri, alla guardia di finanza, alle unità cinofile e alla polizia locale, in vari contesti. Nel corso della serata gli agenti del Commissariato hanno denunciato un 40enne di Senigallia, rintracciato a bordo del proprio veicolo lungo via Sanzio mentre procedeva a fari spenti e sbandando vistosamente. I poliziotti l’hanno raggiunto per intimargli l’alt.

L’uomo è sceso senza riuscire a reggersi in piedi e mostrandosi riottoso al controllo. E’ stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’esame alcolimetrico, con conseguente ritiro immediato della patente.

Nel corso della serata il personale del dispositivo di ordine pubblico ha rintracciato due giovanissimi che hanno tentato di entrare in un locale nonostante fossero ubriachi. Alla vista degli agenti hanno assunto un atteggiamento irrispettoso, quindi sono stati multati per ubriachezza molesta. Infine due giovani sono stati fermati nei pressi di un giardino pubblico con atteggiamenti sospetti. Sono stati identificati e avevano precedenti per stupefacenti. Uno di loro è stato trovato con uno spinello e un involucro con alcuni grammi di stupefacente. E’ stato quindi segnalato come assuntore.



I carabinieri hanno inoltre garantito l’ordine pubblico nella festa di Corinaldo dove la manifestazione, grazie alla loro costante presenza, si è svolta regolarmente e non sono state registrate criticità. Lunedì sera sono intervenuti anche i cinofili di Pesaro che hanno effettuato diversi controlli, al termine dei quali sono stati rinvenuti e sequestrati piccoli quantitativi di hashish e marijuana per uso personale. Sono stati sequestrati a carico di ignoti perché trovati abbandonati in vari luoghi.

A Corinaldo sono stati impiegati 10 carabinieri e a Senigallia 12. Verso l’una di notte in centro a Corinaldo è stato controllato un 19enne residente in provincia di Pesaro a bordo di un’auto. Aveva un tasso alcolemico di 0,48 grammi per litro, poco inferire al minimo. Per questo motivo non è stato denunciato ma solo sanzionato con multa da 168 euro e sottrazione di 10 punti patente.